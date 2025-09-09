«Денег нет, армии нет». Эксперт — о проблемах Франции и Британии

Заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что европейские лидеры делают заявления об отправке войск на Украину из-за собственной слабости. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Кошкин отметил, что на этой неделе очередное правительство Франции получило вотум недоверия. Он добавил, что правительства Германии и Британии сталкиваются с аналогичными проблемами - «денег нет, армии нет».

«Президент Эммануэль Макрон - это самый что ни на есть слабый президент. <…> Что ему остается делать? Только единственное - говорить об отправке войск на Украину. Больше никак нельзя обратить внимание на свою персону», - заявил Кошкин.

На прошлой неделе во Франции прошел саммит, посвященный гарантиям безопасности для Украины. На встрече в Париже обсуждалась возможность создания международных миротворческих сил. По итогам саммита Макрон заявил, что 26 стран готовы принять участие в обеспечении гарантий для Киева, когда Россия и Украина заключат соглашение.

При этом The New York Times писала, что многие крупные европейские страны, включая Германию и Италию, по примеру США исключили отправку своих войск на Украину. Россия неоднократно заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.