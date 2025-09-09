Около 1,5 тысячи заключенных сбежали из тюрьмы в охваченном протестами городе
Из тюрьмы Накху в непальском городе Лалитпур сбежали около 1,5 тысячи заключенных. Об этом сообщает портал Khabarhub.
Побег произошел на фоне массовых беспорядков в стране, вызванных запретом властей на работу социальных сетей. По данным издания, полиция покинула свои посты, что позволило заключенным беспрепятственно покинуть учреждение.
"Все заключенные тюрьмы Накху в Лалитпуре покинули учреждение. До инцидента в тюрьме Накху содержалось не менее 1,5 тысячи заключённых", - отмечают СМИ.