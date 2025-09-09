Жена бывшего премьер-министра Непала сгорела заживо в запертом протестующими доме

Во вторник стало известно о смерти супруги экс-премьера Непала, сообщает издание Khabarhub.

© Соцсети

По предварительной информации, во время протеста люди заперли женщину внутри дома, после чего здание подожгли. Супруга экс-премьера скончалась в результате ожогов.

Речь идет о супруге бывшего премьера Непала Натх Кханала, который занимал данный пост в 2011 году. При этом, во время беспорядков пострадала еще одна женщину, супруга бывшего премьера Арзу Рана Деуба, которая являлась и главой МИД страны.

"Зумеры" свергли правительство и подожгли парламент из-за соцсетей: кадры революции в Непале

Сильно избили протестующие в Непале министра финансов Бишну Прасад Паудель, после чего увезли его в неизвестном направлении.