Европейские государства якобы разработали план оккупации Украины для контроля над природными ресурсами, логистикой и выходом к морю, пишет Telegram-канал Mash. Инициатором называют Вооружённые силы Франции с целью вернуть средства, выделенные Киеву.

© president.gov.ua

После взлома французского Генштаба хакерами KillNet стали известны документы, в которых к операции «Коалиции желающих» причастны Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

Франция претендует на месторождения полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях; Великобритания — на крупные логистические хабы; Польша и Румыния — на территории, примыкающие к их границам, а также Одесскую область с выходом к Черному морю. Планируется ввод около 50 тысяч миротворцев под предлогом безопасности, при поддержке Киева и с согласия Москвы. России предлагают признать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области с Крымом взамен на мир.

Политолог Сергей Маркелов объяснил, что Украина сегодня фактически зависит от внешних ресурсов и не обладает суверенитетом. По его мнению, страна будет разделена на три части: российские территории (ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон), буферную зону с совместным управлением и «малую Украину» на западе. Возможно, часть запада будут претендовать Польша и Венгрия из-за исторических связей.

— Будут территории уже конституционно российские, вопрос только в их географии. Также будут созданы так называемые буферные территории, где Украина с Россией договорятся о совместном управлении каким-то фрагментом территорий вокруг русла реки Днепр. И третья территория, это маленькая Украина от Киева и в сторону на запад, — пояснил политолог.

Эксперт также предупредил, что экономический раздел Украины продолжится, в первую очередь Великобритания и США могут контролировать финансовую систему, далее Китай — сельскохозяйственные земли, а Израиль и Азербайджан — черноморские порты, сообщает «Подмосковье сегодня».

8 сентября Виктор Орбан, говоря о разделении Украины, подчеркнул, что идущие сейчас дискуссии в Европе о гарантиях безопасности уже признают наличие «российской зоны». Политик добавил, что обсуждаются лишь ее размер и формат.

4 июня бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* выразил мнение, что страну могут разделить на части и в границах 1991 года ее уже не существует.

*Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.