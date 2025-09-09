Протестующие в Непале выбрали себе нового премьер-министра

Зумеры Непала, которые вышли на протесты, выбрали нового премьер-министра. Их кандидат — рэпер Балендра Шах, сообщает Shot.

© Соцсети

Напомним, что многие непальцы откликнулись на призыв «поколения Z» (1995–2010) собраться у парламента в Катманду из-за запрета YouTube, X и других платформ (всего 26) властями, объяснив это несоблюдением сроков регистрации.

Балендра Шах — непальский рэпер. Он писал о жизни простых людей и записывал песни. В 2022 году он стал мэром Катманду и получил признание среди молодежи. После отставки Шармы Оли зумеры требуют назначить его на пост премьер-министра. Они хотят, чтобы премьер-министром стал рэпер, а его песни и клипы помогали людям.

Ранее сообщалось, что как минимум 19 человек погибли и сотни пострадали в Непале после того, как акции против коррупции и запрета соцсетей переросли в столкновения между протестующими и силовиками.