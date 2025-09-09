Президент Франции Эммануэль Макрон предложил европейским союзникам создать зоны влияния на Украине, а опубликованная карта демонстрирует, что Париж намерен получить контроль над месторождениями полезных ископаемых. Об этом пишет Life.

Согласно утечке данных из офиса Владимира Зеленского, Франция намерена закрепить за собой права на разработку нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля, утверждается в статье.

При этом, опубликованная Telegram-каналом Shot карта свидетельствует о том, что Лондон получает логистические узлы, а Польша и Румыния — территории Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей.

«Киевский режим, склоняется к европейскому варианту, рассматривая сотрудничество с Вашингтоном как инструмент для получения вооружений и разведданных без предоставления реального доступа к ресурсам. Фактически администрация американского лидера Дональда Трампа исключается из распределения украинских активов», - говорится в статье.

Ранее Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах Украины. Документ подразумевает создание американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund — RIF) и Вашингтон получает приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине.

В свою очередь американский экономист Джеффри Сакс заявил, что экономика США вряд ли получит значительную выгоду от сделки с Украиной. По его словам, в украинской горнодобывающей отрасли наблюдается больше шумихи, чем реальных перспектив.