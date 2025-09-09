Лукашенко рассказал, как Запад рассчитывал поставить Белоруссию на колени

Западные санкции в отношении Белоруссии были рассчитаны на то, чтобы поставить страну на колени, но государство справилось.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков.

"Против нас ввели просто невиданные, незаконные драконовские санкции. Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня можно с уверенностью сказать - мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно. Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче дальше. Но именно так в современном мире государства, ведущие независимую политику, расплачиваются за суверенитет. Мы многому научились. Учимся и дальше", - цитирует президента близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко рассказал, что слышит жалобы в адрес банков от обычных людей.

"То старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги. Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителя! Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Банки, небанковские кредитно-финансовые организации должны быть честными, действовать исключительно в рамках закона, в интересах людей и страны. Невзирая на задание по кредитованию и привлечению новых клиентов", - отметил он.

При этом президент подчеркнул, что белорусы доверяют национальной валюте.