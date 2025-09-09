Лукашенко рассказал, как Запад рассчитывал поставить Белоруссию на колени

Западные санкции в отношении Белоруссии были рассчитаны на то, чтобы поставить страну на колени, но государство справилось.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков.
"Против нас ввели просто невиданные, незаконные драконовские санкции. Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня можно с уверенностью сказать - мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно. Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче дальше. Но именно так в современном мире государства, ведущие независимую политику, расплачиваются за суверенитет. Мы многому научились. Учимся и дальше", - цитирует президента близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко рассказал, что слышит жалобы в адрес банков от обычных людей.
"То старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги. Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителя! Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Банки, небанковские кредитно-финансовые организации должны быть честными, действовать исключительно в рамках закона, в интересах людей и страны. Невзирая на задание по кредитованию и привлечению новых клиентов", - отметил он.
При этом президент подчеркнул, что белорусы доверяют национальной валюте.
"Доля рублевой составляющей в широкой денежной массе возросла с 41% в декабре 2020 года до 63% в июле 2025-го. Если проще - каждый день с начала года сдают наличную валюту в среднем по 30 млн долларов. Это самый яркий показатель доверия к нашему рублю", - пояснил глава государства.