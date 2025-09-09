Запрет на соцсети и отставка премьера: что известно о беспорядках в Непале

Как минимум 19 человек погибли и сотни пострадали в Непале после того, как акции против коррупции и запрета соцсетей переросли в столкновения между протестующими и силовиками. Что известно о беспорядках в Непале - читайте в материале «Рамблера».

Тысячи непальцев откликнулись на призыв демонстрантов, называющих себя «поколением Z» (люди, рожденные с 1995-го по 2010 год), собраться возле здания парламента в Катманду из-за решения властей запретить YouTube, соцсеть X и другие платформы (всего 26). В правительстве заявили, что причиной стало несоблюдение платформами крайнего срока регистрации в министерстве связи и информационных технологий Непала.

Свою роль сыграло и общее недовольство жителей страны правительством. По данным Всемирного банка, в 2024 году уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет в Непале составлял 20,8 процента. Более трети (33,1 процента) ВВП Непала приходится на денежные переводы работающих за рубежом непальцев, и этот показатель неуклонно растет в последние три десятилетия.

Демонстранты принесли на акции плакаты с лозунгами «Хватит» и «Положим конец коррупции». Позже правительство объявило, что снимает запрет на социальные сети.

Ранее власти Непала подчеркивали, что соцсети необходимо регулировать для борьбы с фейковыми новостями, разжиганием ненависти и мошенничеством в интернете. На популярные платформы подписаны миллионы непальских пользователей. Они используют соцсети для развлечений, получения новостей и бизнеса.

Министр связи Непала Притхви Субба сообщила BBC News, что полиции пришлось применить силу на акциях протеста, в том числе водометы, дубинки и резиновые пули. Один из протестующих заявил журналистам, что запрет на соцсети был введен с целью «заставить граждан замолчать». Представитель районного управления Катманду сообщил, что комендантский час был введен в некоторых районах, включая здание парламента, после того, как протестующие попытались проникнуть внутрь.

Вечером 8 сентября министр внутренних дел Непала Рамеш Лекхак подал в отставку в ходе заседания кабинета министров. Он принял это решение «по моральным соображениям после гибели людей на протестах».

Управление ООН по правам человека призвало к «быстрому и прозрачному расследованию» смертей и настоятельно рекомендовало правительству пересмотреть меры по регулированию социальных сетей.

Во вторник, 9 сентября, премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку, сообщило Reuters. 29-летний Сахил Сингх, предприниматель из Катманду, заявил NBC News, что цель движения - положить конец коррупции, и отставка Оли вряд ли успокоит протестующих.

По данным NBC News, в стране начались поджоги домов высокопоставленных чиновников, в том числе были атакованы дома Шера Бахадура Деубы, лидера крупнейшей партии Непальский конгресс, и президента страны Рамы Чандры Паудела. Аэропорт Катманду был закрыт из-за сильного задымления.

Правительство соседней Индии заявило, что «глубоко опечалено гибелью многих молодых людей» и призвало к сдержанности, использованию мирных средств и диалогу. Власти Непала пообещали сформировать комитет для расследования насилия, выплатить компенсацию семьям погибших и предоставить бесплатное лечение пострадавшим.