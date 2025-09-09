Кровь и нокдаун: В Непале началась «охота» на действующих и бывших министров

Протестующие в Катманду отправили в нокдаун министра финансов Непала Прасада Пауделя. Чиновник пытался сбежать от разъяренной толпы.

© NARENDRA SHRESTHA/EPA/TACC

На выложенном в Сеть видео видно, как Пайдель убегает от местных жителей. В один момент появляется молодой человек, который с одного удара буквально сносит с ног министра и тот летит в забор.

После этого чиновника схватили и отвели в неизвестном направлении.

Также распространяются кадры, на которых протестующие напали на бывшего премьер-министра Шера Бахадура Деубу — политик в крови, его несут под руки. Также СМИ сообщают о нападении на министра иностранных дел Арзу Рану Деубу.

Ранее находящаяся в Непале гражданка РФ рассказала, что протестующие в Катманду не трогают приезжих и отдыхающих.