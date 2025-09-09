Кровь и нокдаун: В Непале началась «охота» на действующих и бывших министров
Протестующие в Катманду отправили в нокдаун министра финансов Непала Прасада Пауделя. Чиновник пытался сбежать от разъяренной толпы.
На выложенном в Сеть видео видно, как Пайдель убегает от местных жителей. В один момент появляется молодой человек, который с одного удара буквально сносит с ног министра и тот летит в забор.
После этого чиновника схватили и отвели в неизвестном направлении.
Также распространяются кадры, на которых протестующие напали на бывшего премьер-министра Шера Бахадура Деубу — политик в крови, его несут под руки. Также СМИ сообщают о нападении на министра иностранных дел Арзу Рану Деубу.
Ранее находящаяся в Непале гражданка РФ рассказала, что протестующие в Катманду не трогают приезжих и отдыхающих.