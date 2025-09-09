Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку после того, как протестующим удалось прорваться в правительственный квартал. Об этом сообщает Lenta.ru. Власти страны также отменили все ограничения на работу социальных сетей, которые были введены 4 сентября.

Массовые выступления против запрета социальных сетей и мессенджеров в Непале начались 8 сентября. Тысячи молодых людей и студентов вышли на улицы Катманду и других крупных городов на митинг под лозунгом "Революция поколения Z". Акция быстро переросла в беспорядки. В столкновениях с полицией и военными погибли 19 человек, сотни получили ранения.

9 сентября протестующим удалось проникнуть в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и поджечь ее. Огнем охвачено здание парламента Непала. Ранее СМИ сообщили об эвакуации членов правительства военными вертолетами в Международный аэропорт Катманду.

