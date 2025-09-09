"Зумеры" свергли правительство и подожгли парламент из-за соцсетей: кадры революции в Непале

Александр Котлеткин
Протестующий с плакатом перед сожженным автомобилем в Катманду
Протестующий бросает гранату со слезоточивым газом в полицию во время столкновений перед зданием парламента в Катманду
"Зумеры" во время демонстрации против коррупции и ограничений в социальных сетях
Столкновения протестующих с полицией перед зданием парламента
Горящий автомобиль на одной из улиц столицы
Cтолкновения студентов с полицией во время протеста перед зданием парламента в Катманду
Столкновение полиции с протестующим перед зданием парламента в Катманду
Женщина у полицейского кордона во время столкновений с протестующими в Катманду
Участники протеста на фоне пожара во время столкновений в Катманду
Военнослужащие непальской армии патрулируют столицу во время комендантского часа
Протестующие стоят перед зданием Коммунистической партии Непала
Пртестующая молодежь на улицах Катманду
Люди стоят возле сгоревшего правительственного автомобиля после ожесточенных столкновений в Катманду
Демонстрант выкрикивает лозунги во время акции протеста
Горящее здание парламента в Катманду
Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку после того, как протестующим удалось прорваться в правительственный квартал. Об этом сообщает Lenta.ru. Власти страны также отменили все ограничения на работу социальных сетей, которые были введены 4 сентября.

Массовые выступления против запрета социальных сетей и мессенджеров в Непале начались 8 сентября. Тысячи молодых людей и студентов вышли на улицы Катманду и других крупных городов на митинг под лозунгом "Революция поколения Z". Акция быстро переросла в беспорядки. В столкновениях с полицией и военными погибли 19 человек, сотни получили ранения.

9 сентября протестующим удалось проникнуть в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и поджечь ее. Огнем охвачено здание парламента Непала. Ранее СМИ сообщили об эвакуации членов правительства военными вертолетами в Международный аэропорт Катманду.

Что сейчас происходит в Непале — в галерее "Рамблера".