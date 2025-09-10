Депутаты Европарламента, принимая доклад по поддержке Украины, по ошибке поддержали критику милитаристской политики Европейского союза (ЕС) и приняли соответствующую поправку. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

«Поправка "выражает сожаление по поводу милитаристской стратегии ЕС на Украине, которая не смогла обеспечить мир и подорвала глобальную значимость ЕС". И она требует "срочного изменения" политики ЕС», — говорится в публикации.

Замглавы МИД РФ: у Киева и ЕС пока нет желания искать мирные развязки кризиса

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Европейскому союзу скорый распад. В частности, политик заявил, что общий семилетний бюджет на 2028-2035 годы станет последним для Брюсселя.