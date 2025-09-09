В Непале во время протестов избили министра

Глава Минфина Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению со стороны протестующих.

Об этом сообщает India TV News.

«Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит демонстрантами во время ожесточенных антиправительственных протестов в Непале», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что протестующие в Непале подожгли несколько правительственных зданий, включая парламент страны. На фоне беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку.

Массовые протесты начались после того, как в стране заблокировали ряд крупных интернет-платформ, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; соцсети Facebook и Instagram также запрещены в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.