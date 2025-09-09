Президент Непала на фоне простестов принял отставку премьер-министра

Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра страны Шарма Оли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова помощника непальского лидера.

Помощник отметил, что президент Непала начал процесс назначения нового главы кабмина.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Причиной акции протеста стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Непала Шарма Оли на фоне массовых протестов решил подать в отставку. По данным издания India Today, Оли принял такое решение из-за неспособности урегулировать ситуацию, а также из-за усиления давления со стороны протестующих. Также в отставку ушли все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии Непала.