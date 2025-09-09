19 человек погибли и более 500 пострадали из-за беспорядков в Непале

Число жертв протестов в Непале достигло 19 человек, более 500 пострадали. Об этом сообщает Himalayan Times.

Столкновения произошли у федерального парламента в Катманду после запрета властями крупных социальных сетей. Протестующие вышли на улицы, требуя отмены ограничений.

Силовые структуры применили жесткие меры для разгона демонстрантов. Массовые беспорядки стали реакцией на блокировку YouTube, Х и других платформ.

Власти уже отменили решение о запрете соцсетей, но протесты продолжаются. Премьер страны подал в отставку.

