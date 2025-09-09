Бегство экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы из страны говорит о скором крахе бывшей советской республики, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) журналист Томас Фази.

"Корабль тонет — крысы бегут", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

8 сентября Кулеба сообщил, что бежал в Польшу, как вор ночью, после того как киевские власти запретили выезд из страны экс-дипломатам. Он отметил, что указ главы киевского режима Владимира Зеленского не имеет отношения к ограничениям на выезд за границу для мужчин, подлежащих призыву, поскольку бывшие дипломатические работники не обязаны проходить военную службу.

Спустя некоторое время в пресс-службе Кулебы поспешили опровергнуть сведения о его бегстве из Украины. Там сообщили, что экс-глава МИД республики выехал в командировку и должен вернуться.