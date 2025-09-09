Зеленский прокомментировал идею создания буферной зоны на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею создания буферной зоны в республике, назвав идею большой ошибкой.

Его слова передает издание «Страна.ua».

«У нас уже есть буферная зона. Я пытался объяснить это. У нас есть линии дронов, зона смерти от 10 до 20 километров», — заявил Зеленский.

По его словам, украинского вооружения достаточно для контроля зоны шириной в 10 километров.

Ранее президент Украины оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил». Он подтвердил, что Украина понимает, что сегодня оружием полностью восстановить свои территории не сможет.