Axios: Уиткофф и зять Трампа встретились с израильским министром по теме Газы

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером провели встречу с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером для обсуждения нового плана Вашингтона по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил портал Axios.

По их данным, перед переговорами в этот понедельник Уиткофф и Кушнер, который был старшим советником президента США Дональда Трампа во время его первого срока, встретились с американским лидером 7 сентября на финальной игре Открытого чемпионата США по теннису. Кушнер в последние недели стал играть более значимую роль в выработке предложений по урегулированию конфликта в секторе Газа, указывают источники, Трамп высоко оценил его предложения по обустройству анклава после окончания боевых действий.

Новое предложение Белого дома по достижению мира, направленное ранее Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС, включает в себя освобождение всех оставшихся в живых израильских заложников и передачу тел погибших в обмен на немедленное прекращение огня, после которого стороны начнут переговоры об окончательном урегулировании.

План Вашингтона, указывают источники Axios, включает в себя пункт о полном выводе израильских войск из анклава, но при условии, что новые власти Газы смогут обеспечивать безопасность. Израиль положительно отнесся к этому пункту, однако, руководство ХАМАС выступает против такого подхода, так как опасается, что еврейское государство воспользуется его широкой трактовкой и сохранит свое военное присутствие.

Ранее Axios сообщал, что Кушнер работает вместе с бывшим премьер-министром Великобритании (1997-2007) Тони Блэром над проектом политического и административного устройства сектора Газа после окончания боевых действий в анклаве.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа палестинское движение ХАМАС положительно ответило на предложение посредников о прекращении огня, документ был передан Израилю. Позже министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 живых заложников и 28 тел погибших пленников.