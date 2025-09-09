В Госдуме раскрыли истинную причину бегства Кулебы из Киева

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сбежал в Польшу, так как по примеру всего украинского руководства не намерен связывать свою судьбу с родной страной. Об этом заявил News.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

© ANNA SZILAGYI/EPA/TACC

Ранее бывший глава МИД Украины в интервью итальянским СМИ заявил, что ему пришлось бежать из страны, как «вору ночью». Поводом для этого стал введенный Владимиром Зеленским запрет на выезд бывших дипломатов.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, чиновники на Украине заранее обеспечили себе комфортное проживание за границей и сейчас «бегут с тонущего корабля».

«Они только зарабатывают на родине, уничтожая украинское население, разбазаривая недра и промышленные предприятия. А жить собираются на Западе, когда совсем припрет, и заранее готовят себе запасные аэродромы», — заметил Журавлев.

Он напомнил, что у секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова есть вилла во Флориде, а у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака куплена элитная недвижимость в Британии. Сам же Владимир Зеленский, по словам российского парламентария, купил себе французский банк.

При этом Алексей Журавлев уверен, что западные активы не спасут украинских политиков от ответственности за совершенные ими преступления.

«Бежавших украинских лидеров придется выковыривать по всему свету, как нацистских преступников после 1945 года — когда придет время и над их украинскими коллегами устроят трибунал, наподобие Нюрнбергского», — резюмировал депутат.

Напомним, что в пресс-службе Кулебы заявили изданию Hromadske, что слова экс-министра были «поданы некорректно». Там подчеркнули, что бывший глава МИД Украины выехал в Польшу, чтобы отправиться на конференцию в Южную Корею. Поездка была запланированной, и он вернется 20 сентября.