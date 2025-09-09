В Непале во время протестов избили министра

Протестующие в Непале подожгли несколько правительственных зданий, включая парламент страны. Об этом сообщает газета Setopati.

«После того, как протестующие ворвались в здание, они сначала подожгли Комиссию по законодательству. Затем были подожжены столовая и задняя часть здания парламента, где живут спикеры. Протестующие также подожгли здания полиции», — передает издание.

По словам одного из пожарных, все здание было заполнено дымом.

Массовые протесты начались после того, как в стране заблокировали ряд крупных социальных сетей, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; Facebook и Instagram также запрещены в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.

На фоне беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку.