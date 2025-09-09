Протестующие подожгли здание парламента Непала

Протестующие граждане Непала устроили поджог здания центрального офиса правящей партии «Непальский конгресс».

Об этом во вторник, 9 сентября, сообщили в газете The Kathmandu Post.

— Во вторник протестующие подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс» в Санепе, — добавили в материале.

На данный момент бунтующие жители продолжают закидывать камнями дома членов правительства и офисы основных партий.

Ситуация в долине Катманду и нескольких других районах остается напряженной — в различных районах был введен комендантский час для сдерживания беспорядков, уточнили в издании.

В Непале власти отменили запрет на социальные сети и мессенджеры, введенный в начале сентября. Блокировка более 20 платформ, включая Facebook*, Instagram*, WhatsApp* и YouTube, была снята спустя сутки после масштабных протестов. Чем пришлось пожертвовать местным жителям ради отмены блокировок — в материале «Вечерней Москвы».

