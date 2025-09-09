Названа дата второго пришествия Иисуса Христа

Второе пришествие Иисуса Христа может произойти уже в этом сентябре – в еврейский праздник. Об этом со ссылкой на пасторов и раввинов пишет Daily Mail.

© PaoloGaetano/iStock.com

Издание напомнило о библейском пророчестве и привело мнение религиозных деятелей о том, что датой Второго пришествия может стать 23 сентября - еврейский праздник Рош ха-Шана (Новый год или Праздник труб).

«Это пророчество упоминается в Библии, 1 Фессалоникийцам 4:16, где говорится, что даже умершие верующие воскреснут из своих могил и будут взяты на небеса Иисусом», – отмечается в статье.

Южноафриканский пастор Джошуа Мхлакел заявил о том, что ему было видение о Втором пришествии. По его словам, Иисус приходил к нему во сне и говорил, что скоро явится на Землю – «во время Праздника труб».

«Он сказал мне: «23 и 24 сентября 2025 года я вернусь на Землю»», – отметил Мхлакела.

Другие религиозные деятели в своих выступлениях на YouTube и TikTok также связали Второе пришествие с предстоящим Праздником труб. В частности раввин Джонатан Кан поддержал пастора, отметив, что верит в то, что «пришествие Господа может быть связаны с трубами».

«Потому что все это идет рука об руку со всем, что было», - заявил он.

Однако ряд верующих и скептиков предостерегают от привязки апокалиптического события к конкретной дате, ссылаясь на то, что в Библии говорится, что не будет никакого предварительного уведомления о возвращении Иисуса, подчеркивается в статье.

Воссоздан облик Христа

Напомним, что перед избранием умершего 21 апреля Папы Римского Франциска широко обсуждалось пророчество, приписываемое архиепископу Малахии, жившему в XII веке в Ирландии. Согласно ему, с момента, когда было сделано предсказание, и до Второго пришествия в Ватикане сменятся 112 пап. Некоторые трактовки предполагают, что Папа Римский Франциск будет последним в истории человечества, а после его ухода наступит конец света и начнется Страшный Суд. Франциск скончался 21 апреля от инсульта мозга. Ему было 88 лет. Сейчас Римскую католическую церковь возглавляет Лев XIV.