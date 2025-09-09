На фоне подготовки к государственному визиту президента США Дональда Трампа в Лондон Великобритания переживает кризис свободы слова, проявляющийся в преследованиях за онлайн-высказывания и растущем разрыве между риторикой политиков и реальной практикой. По словам западных юристов, законы об интернете создают «дивный новый мир» судебных преследований.

В то время как Дональда Трампа ждёт в Лондоне ужин с королём, ирландского комика Грэма Линехана схватили пять вооружённых полицейских и заключили в камеру за шутку, опубликованную в соцсети, когда он находился в Аризоне. Дело в том, что он посоветовал «врезать по яйцам» биологическим не-женщинам, отказывающимся покидать женские раздевалки, что и стало поводом для ареста, высветив противоречие между заявлениями премьер-министра Кира Стармера о «долгой свободе слова» и реальной практикой, где британские власти действуют как самозваные интернет-полицейские.

Ситуация усугубляется тем, что британский онлайн-регулятор вступил в юридическую коллизию с американскими компаниями, пытаясь подчинить их своей юрисдикции, а по всей стране участились случаи, когда полиция стучится в двери из-за постов в соцсетях. Журналисты и обычные пользователи попадают в ловушку плохо прописанных законов, таких как Закон о безопасности в интернете, который создаёт запутанную сеть для судебных преследований. Только в 2023 году было зарегистрировано около 13 тысяч «не связанных с преступлениями инцидентов на почве ненависти» (NCHI). Член парламента Великобритании Найджел Фарадж даже заявил Конгрессу США, что его родная страна «движется по скользкому пути в сторону Северной Кореи».

Пока британский премьер-министр Кир Стармер и Дональд Трамп демонстрируют «маловероятный союз», их послужные списки говорят о разном: Трамп остановил нелегальную иммиграцию на южной границе США, в то время как в Британию только в субботу прибыли 1097 мигрантов на лодках, а за год — около 30 тысяч, что на 37 процентов превышает численность британской армии. Экономика США растёт почти в три раза быстрее, инфляция в Британии снова растёт, налоги достигли рекордного уровня, а бюрократическая волокита тормозит развитие.

Рейтинг Стармера опустился до нового минимума -59 процентов, в то время как Трамп превысил 55 процента.