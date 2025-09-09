Лавров: события в БиГ стали результатом грубого вмешательства Запада

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Непростые процессы, разворачивающиеся в Боснии и Герцеговине (БиГ), - результат грубого вмешательства Запада во внутренние дела этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с президентом Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорадом Додиком.

"Очень рад нашей встрече. Считаю ее весьма и весьма своевременной с точки зрения нашего понимания тех непростых процессов, которые разворачиваются в Боснии и Герцеговине и затрагивают Республику Сербскую. Все это результат грубого вмешательства Запада во внутренние дела Боснии и Герцеговины в прямое нарушение Дейтонских договоренностей и тех принципов, которые в них закреплены, включая принцип равенства трех государствообразующих народов и двух энтитетов", - сказал он.