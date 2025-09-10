Бывшая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая вступила в должность председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, как никто другой олицетворяет высокомерие и двойные стандарты западных стран. Об этом пишет Junge Welt.

«Очевидный плохой кастинг показывает, что важно заключение договора с правильными людьми. После пяти лет участия в программе «Молодые глобальные лидеры» Всемирного экономического форума Анналена Бербок стала садовником в ООН», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули, что Бербок «разжигала войны на Украине и в Газе».

«Когда в 2023 году Израиль начал превращать сектор Газа в руины, она воздержалась при голосовании по резолюции ООН о «немедленном гуманитарном прекращении огня». Спустя год самопровозглашенный эксперт по международному праву объяснила, что «гражданские места могут потерять свой защитный статус», — указали журналисты.

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Бербок станет антисимволом ООН, возглавив сессию Генассамблеи.