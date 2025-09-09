Идея создания буферной зоны на Украине является «большой ошибкой». С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам президента, буферная зона уже есть. Он пояснил, что есть линии дронов, «зона смерти» от 10 до 20 километров.

«Разные места, разные точки между нами. Так что любой танк, или бронемашина, или мотоцикл, или что-нибудь подъезжающее сюда в десятикилометровую зону — все сжигается, все уничтожается дронами», — цитирует Зеленского издание «Страна».

Ранее аналитик Александр Меркурис говорил, что глава киевского режима начал готовиться к поражению.