Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что результатом раздела Украины станут три зоны — российская, демилитаризованная и западная. Как сообщает «Царьград», это является самым реалистичным сценарием окончания спецоперации.

«Гарантии безопасности»

Орбан заявил о своем видении будущего украинской территории на открытии политического сезона в городе Кетче. По мнению венгерского премьера, гарантии безопасности для Киева, обсуждаемые в европейских странах, в любом случае предполагают раздел страны.

«Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трех зон», — заявил политик.

По словам учредителя «Царьграда» Константина Малофеева, сценарий действительно реалистичен. В российскую зону должны войти Новороссия и Киев, в западную — области, которые отойдут Венгрии и Польше.

«И, наконец, демилитаризованная зона — это Украина. От Житомира до Ровно. Этот вариант устроит даже Зеленского. Ведь он недавно подтвердил, что будет считать своей победой любой исход, при котором Украина сохранит независимость», — заявил он.

Что получит Россия?

Таким образом, в Россию кроме Крыма и четырех конституционных регионов, должны войти еще как минимум 10 областей Новороссии и Центральной Украины: Киев и Киевская область, Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская области.

Орбан сделал заявление о разделе Украины

Все эти территории являются наиболее развитой частью страны. В Харькове находится научный центр Украины, а в Днепропетровске — машиностроительный. Одесса и Николаев нужны для контроля моря, поскольку в таком случае Украина больше не сможет быть тараном против России. Кроме того, в Николаевской области расположена стратегически важная Южно-Украинская АЭС мощностью 1000 МВт.

Однако Россия не смирится с нахождением западных войск в областях Центральной Украины — территории осваивались предками россиян и имеют огромный экономический потенциал. Таким образом, Черниговская, Сумская, Кировоградская, Черкасская и Полтавская области должны тоже войти в состав РФ.

Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, Запад ведет войну против России в том числе и за украинские ресурсы. Киев же готов продать все, что можно, лишь бы заработать.

«Лишив Запад ресурсной базы (полезные ископаемые Донбасса и Кривого Рога, ферросплавы с Житомира), отобрав логистику Одессы, перекрыв доступ к энергетике украинских АЭС, Россия лишит западные страны значительной части интереса в конфликте», — заявил он.

В конечном счете, взяв под контроль Новороссию и центр Украины, Россия получит более 280 тысяч квадратных километров земли, по меньшей мере 10 млн человек населения и 60-70% ВВП Украины — до конфликта это около 100 млрд долларов.

Что получит Запад?

Многие политические силы в Венгрии говорят, что в случае развала Украины им необходимо взять под контроль Закарпатье, поскольку там проживают преимущественно венгры. Большинство жителей региона настроены скорее про-венгерски, чем про-украински.

На Черновицкую область претендует Румыния. Кроме того, она считает своей часть Одесской области — еще в 90-е годы румынские власти категорически не признали референдум Украины о независимости в этих районах и денонсировали советско-румынский договор о границе, а после стали активно раздавать паспорта местным жителям. До госпереворота Киев был весьма враждебен к Бухаресту из-за претензий на Черновцы, Буковину и Змеиный остров. После спецоперации тема не утратила актуальности — румынским властям нужны «старые земли» для реализации проекта «Большая Румыния».

Варшава же демонстрирует карты, на которых в ее состав входят не только Львовская область, но и множество других регионов. На польском телевидении показывали изображение, на котором в состав Польши входят Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская.

Таким образом, страны ЕС получат около 106 тысяч квадратных километров территории, от 5 до 6 млн человек, экономический потенциал до 30 млрд долларов. Кроме того, им отойдут карпатские курорты и Бурштынская ГРЭС.

Что останется от Украины?

Владимир Зеленский недавно заявил, что будет считать победой «независимость Украины». По итогу конфликта ее можно будет объявить разве что в границах четырех регионов — Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Ровенской области. Именно они могут стать той демилитаризованной зоной, о которой говорил Орбан.

По словам философа Александра Дугина, в геополитике вопрос стоит следующим образом: сохранится ли какая-то часть Украины после победы России или нет.

«Никакой Украины независимой не должно остаться — это одна версия исхода. Либо какой-то кусок Украины независимой — это другой выход. Только это обсуждается. И Зеленский здесь дает очень реалистические отметки: сохраните нам что-то — и мы примем это как победу», — сказал эксперт.

На такой вариант могут согласиться и западные страны, в том числе США. Президент США Дональд Трамп способен «продать» обществу такой вариант «победы» — якобы Россия хотела получить все, но получила лишь часть. Какую именно, американцы, скорее всего, даже не узнают.