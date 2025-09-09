Внук де Голля захотел получить российское гражданство ради детей
Внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер намерен получить российское гражданство ради будущего своих детей. Об этом во вторник, 9 сентября, он заявил в беседе с ТАСС.
По его словам, решить этот вопрос сможет только российский лидер Владимир Путин.
— Получение этого гражданства является для нас своего рода необходимостью, потому что таким образом мы сможем передать им важные для нас ценности и также дать им хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире, — цитирует его агентство.
Также стало известно, что певец Михаил Шуфутинский получил российское гражданство. До этого он жил в РФ по американскому паспорту и бессрочному виду на жительство.
Раненный в зоне СВО африканец-архитектор получил российское гражданство
Многие люди не знали, что Шуфутинский — не гражданин РФ, однако кроме него есть и другие звезды, которые ассоциируются с Россией, но на самом деле имеют гражданство другой страны. Кто еще из знаменитостей, популярных в РФ, не имеет российского паспорта — в материале «ВМ».