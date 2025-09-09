Внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер намерен получить российское гражданство ради будущего своих детей. Об этом во вторник, 9 сентября, он заявил в беседе с ТАСС.

По его словам, решить этот вопрос сможет только российский лидер Владимир Путин.

— Получение этого гражданства является для нас своего рода необходимостью, потому что таким образом мы сможем передать им важные для нас ценности и также дать им хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире, — цитирует его агентство.

Также стало известно, что певец Михаил Шуфутинский получил российское гражданство. До этого он жил в РФ по американскому паспорту и бессрочному виду на жительство.

