В Белом доме отреагировали на непристойную открытку Трампа, адресованную Эпштейну

Непристойная открытка, которая была якобы нарисована президентом США Дональдом Трампом для осужденного за организацию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна, является фейком. Об этом на своей странице в социальной сети X написала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее словам, статья The Wall Street Journal о том, что демократы опубликовали открытку доказывает, что вся эта ситуация с поздравительной открыткой является ложью.

«Совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картину и не подписывал ее», — написала она.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что СМИ создают «фейковые новости» против американского лидера.

До этого WSJ писала, что в конгресс США была передана копия книги с поздравлениями за 2003 год, содержащая непристойную открытку Трампа, которую на свое 50-летие якобы получил Эпштейн.

Открытка представляет собой машинописный текст, обрамленный контуром обнаженной женщины. Послание заканчивается словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Сам американский лидер категорически отрицает то, что он когда-либо рисовал обнаженные женские фигуры или выражался подобным образом и уже пригрозил подать в суд на WSJ.