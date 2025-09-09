Арестович* высмеял слова Зеленского о «побеждающей» Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*(внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своем YouTube-канале высмеял слова главы государства Владимира Зеленского о том, что пока Россия не взяла под контроль всю территорию страны, то Киев побеждает.

© Office of the President of Ukraine

Арестович заметил, что «территория уменьшается», людей «все меньше и меньше», а Украина «все побеждает и побеждает». Даже если все левобережье Днепра уйдет в состав России, то Киев продолжит побеждать, ведь ВС РФ не захватили всю территорию республики, порассуждал политик.

«Это очень удобная война. Я очень много читал и продолжаю читать про историю войн, но подобной удобной, комфортабельной, уютной и ламповой войны я не то, что давно не видел, я нигде про такую не читал. Как ни крути – ты все время побеждаешь!», — удивился Арестович.

Может, для кого-то потеря территорий и поражение, но для Украины – «сплошная победа», констатировал экс-советник ОП.

До этого бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики.