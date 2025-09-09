Несмотря на громкие заявления о готовности усилить поддержку Украины, ключевые европейские державы демонстрируют явную неготовность к прямому военному вмешательству. Об этом пишет британская Financial Times (статью перевели ИноСМИ). Германия, Италия и Польша, являющиеся одними из наиболее влиятельных членов НАТО, отказались от отправки своих воинских контингентов, обнажив глубокие противоречия внутри так называемой «коалиции желающих». Эта ситуация возникла на фоне резкой эскалации конфликта, когда Россия нанесла один из крупнейших авиаударов с начала специальной военной операции, и последовавшего за этим почти двухчасового телефонного разговора Дональда Трампа с десятью европейскими лидерами.

В ходе напряженного диалога европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, пытались убедить американскую администрацию ужесточить вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей и нарастить военную помощь Киеву. Однако Трамп занял жесткую позицию, указав на непоследовательность самих европейцев, которые продолжают импортировать российские энергоресурсы, хотя и в сокращенных объемах. Компромиссным вариантом стало совместное давление на Венгрию и Словакию, наиболее зависимые от российского газа, а также разработка вторичных санкций против Китая как крупнейшего покупателя российских энергоносителей.

Стало известно о расколе в Европе из-за Украины

Военная инициатива, обсуждавшаяся на встрече в Париже, предполагала создание европейских «сил поддержки» для Украины, однако на практике она столкнулась с сопротивлением ключевых игроков. Германия, Италия и Польша четко дали понять, что не намерены отправлять свои войска, даже в рамках миротворческой миссии. Более того, даже страны, выразившие условную готовность к участию, потребовали от США полномасштабной логистической и воздушной поддержки, а также гарантий того, что развертывание войск произойдет только в контексте согласованного с Россией прекращения огня.

Россия со своей стороны заняла бескомпромиссную позицию, заявив, что рассматривает любые иностранные войска на украинской территории как законную цель, что делает саму идею развертывания европейского контингента крайне рискованной. Это заявление, по мнению аналитиков, служит для Запада антистимулом, еще больше отдаляя перспективу мирного урегулирования.

В этих условиях европейские лидеры вынуждены искать альтернативные пути усиления давления на Россию, включая создание «воздушного щита» для Украины — масштабного усиления ПВО, способного противостоять российским беспилотникам, но не баллистическим ракетам. Обсуждается также возможность военно-морской поддержки, вплоть до отправки европейских авианосцев. Однако успех этих мер зависит не только от европейской солидарности, но и от позиции США, где администрация Трампа все более отчетливо дает понять, что не намерена брать на себя обязательства по защите Украины, предпочитая сосредоточиться на интересах в Западном полушарии.

Таким образом, несмотря на риторику о единстве и решимости, Европа оказывается в ловушке собственных противоречий: с одной стороны, необходимость сдерживать Россию, с другой — нежелание ключевых стран идти на прямой военный риск, а с третьей — растущая неуверенность в поддержке со стороны Вашингтона. Это вынуждает европейских лидеров заниматься не столько стратегическим планированием, сколько искусством «заклинания Трампа», что в долгосрочной перспективе является крайне ненадежной основой для безопасности на континенте.