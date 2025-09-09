Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по военным базам внутри России.

Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«Президент Трамп сам вполне справедливо отмечал: мы должны дать украинцам разрешение применять это оружие по базам», — заявил политик.

Он добавил, что сейчас Украина больше всего нуждается в финансовой помощи для развития оборонных способностей.

Ранее Джонсона уличили в незаконной деятельности. Стали известно, что бывший британский премьер воспользовался своим креслом и положением, чтобы получить выгодные международные связи и использовать их ради заключения бизнес-сделок после своего ухода в 2022 году.