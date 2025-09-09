Французы отпраздновали отставку правительства

Во многих городах Франции прошли празднования после ухода правительства премьер-министра Франсуа Байру в отставку.

Об этом сообщает BFMTV.

«Тысячи манифестантов отпраздновали перед мэриями в понедельник, 8 сентября, падение правительства Франсуа Байру», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, всего в стране прошло около 200 акций. Французы вышли на улицы Лиона, Марселя, По, Ниццы, Тулона и других городов. Они несли платаны и баннеры, а также открывали бутылки с шампанским.

Отмечается, что в Лионе ночью вспыхнули беспорядки. Участники акции протеста поджигали урны для мусора и закидывали полицейских фейерверками.

Ранее правительство Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили недоверие 364 голосами против 194. 9 сентября французский премьер подаст заявление об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону.