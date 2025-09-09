Макрону грозит отставка

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия премьеру страны Франсуа Байру, вскоре его правительство уйдет в отставку. Зарубежные СМИ считают, что политический кризис может подорвать влияние президента Эммануэля Макрона в Европе.

Французские законодатели вечером 8 сентября свергли правительство меньшинства Байру, что еще больше усугубило политический кризис в стране, пишет Politico. Это решение вынудит Макрона назначить пятого премьера менее чем за два года.

Триста шестьдесят четыре депутата проголосовали за отстранение Байру от должности из-за его планов сократить французский бюджет на 43,8 миллиарда евро. Поддержали премьера 194 депутата.

Офис Макрона сообщил, что 9 сентября президент встретится с Байру, чтобы принять его отставку, и назовет ему замену «в ближайшие несколько дней». Однако у Макрона ограниченные возможности вывести Францию ​​из этого кризиса, подчеркивает Politico. Новому премьеру предстоит столкнуться со столь же неподатливым парламентом. В крайнем случае Макрон может даже уйти в отставку, но это крайне маловероятно, учитывая его прошлые заявления, подчеркивает издание.

Журналист увидел отчаяние в словах Макрона относительно Украины

Финансовые рынки будут внимательно следить за дальнейшими событиями: существуют опасения, что Франция стала слишком неуправляемой, чтобы обуздать свой огромный бюджетный дефицит (ожидается, что в этом году он составит 5,4 процента от ВВП) или свою гору долга в размере 3,3 триллиона евро. Байру предложил серию мер, призванных сбалансировать бюджет, включая отмену двух оплачиваемых государственных праздников, против чего выступило большинство депутатов.

Французские СМИ назвали несколько кандидатур на замену Байру, среди которых министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, министр юстиции Жеральд Дарманен и министр экономики Эрик Ломбард.

На прошлой неделе Макрон подтолкнул партии, которые поддерживали Байру, к к сотрудничеству с Социалистической партией. Это породило предположения, что следующее правительство может быть поддержано большой коалицией, охватывающей как левоцентристов, так и правоцентристов.

Левые политики, получившие наибольшее количество мест на прошлогодних выборах, но не набравшие абсолютного большинства, заявили, что Макрону следует назначить премьер-министра из их лагеря, пишет британская газета The Guardian. Десятого сентября во Франции пройдут протесты, организованные онлайн-движением «Заблокируй всё». Это может привести к закрытию дорог, школ и предприятий. Вслед за этим последуют забастовки в государственном секторе.

Макрон теперь «будет находиться под давлением, заставляющим его действовать быстро, чтобы продемонстрировать, что демократические институты Франции остаются в безопасности», пишет The Washington Post со ссылкой на аналитика Мужтабу Рахмана. По его мнению, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Макрон назначит премьера из своего центристского блока, который попытается заручиться поддержкой Социалистической партии для принятия бюджета на 2026 год.

Новому премьеру неизбежно придется конкурировать с партией «Национальное объединение» и ее лидерами Марин Ле Пен и Джорданом Барделлой справа, а также с левой партией «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, каждая из которых намерена добиться проведения досрочных выборов.

Длительный период политической и фискальной неопределенности рискует подорвать влияние Макрона в Европе в то время, когда США занимают всё более жесткую позицию по вопросам торговли и безопасности, а на восточном фланге Европы бушует украинский кризис, отмечает Reuters.