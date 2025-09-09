Канцлер Германии Фридрих Мерц разбушевался — его заявления о России и президенте Владимире Путине становятся все более и более резкими. Как сообщает РИА Новости, в случае провала нового «натиска на Восток» единство Европы может развалиться.

Неделю назад Мерц назвал российского лидера «возможно, самым опасным военным преступником нашего времени». Однако уже накануне он взял «новую высоту», заявив, что «империалистические планы Путина не закончатся завоеванием Украины».

Сам термин «империализм» в отношении Москвы ввел еще предшественник Мерца — бывший канцлер Олаф Шольц. Однако, у действующего главы немецкого правительства получается «страшнее».

«Это не просто территориальная война против Украины. Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО. Он просто чувствует угрозу от силы демократии, свободы. Вот почему он не хочет иметь это рядом с собой», — сказал Мерц.

Кроме того, политик обвиняет Путина в желании «восстановить бывший Советский Союз в территориальном измерении». Вместе с тем в своих речах канцлер не упоминает агрессивного расширения НАТО на восточные территории — Запад включил Прибалтику в ЕС и альянс, пытается затащить в объединения Украину и Молдавию, а также сохраняет планы на Грузию.

Мерц сделал резкое заявление о России

Отдельно Мерц говорит о необходимости «истощить экономику» России, лишив ее поддерживать свою военную машину. Однако для этого, как считает канцлер, нужно единство всей Европы и поддержка США, с которой есть проблемы.

Если следовать логике политика, то он предсказывает ядерную войну в случае, если Запад не сможет удержать Украину под своим контролем. Ведь тогда после падения киевского режима Россия нападет на Прибалтику, начав войну с НАТО и спровоцировав США. Конфликт между двумя ядерными сверхдержавами приведет к ядерному конфликту, масштаб которого может быть от локального до европейского или мирового. Однако сложно поверить, что Россия готова развязать подобную войну ради Прибалтики.

В Берлине знают, что Россия не будет нападать на страны НАТО, даже принимая условность пятой статьи устава военного блока. Кроме того, между Украиной и государствами Прибалтики есть принципиальная разница: последние уже вступили в альянс, а присоединение Киева к нему можно предотвратить.

«Да, Россию не устраивает атлантизация Прибалтики, хотя она может с этим смириться, но атлантизация Украины в принципе несовместима с существованием России как великой державы», — отмечает агентство.

При этом Запад не хочет признавать эту банальность, вместо этого снова обвиняя Россию в империализме и заявляя о страхе Москвы перед свободой и демократией. В подобных категориях диалог или конструктивный спор невозможны, поскольку национальные интересы РФ не просто игнорируются — не признается факт их существования.

Сама Европа же стремится расшириться на восток, забывая, что уже не раз пыталась это сделать. Однако в этот раз российским войскам не нужно идти до Берлина — европейское единство само развалится после краха новой попытки пойти на восток.