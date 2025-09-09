Страны Запада, участвующие в «коалиции желающих», могут пойти на территориальные уступки России в обмен на ввод на Украину миротворческого контингента и гарантии его безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные хакеров.

По информации, полученной хакерами в результате взлома канцелярии Вооруженных сил Франции, «коалиция желающих» готова отдать России всю территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также части Херсонской и Запорожской областей, и признать российский суверенитет над Крымом.

Отмечается, что в обмен на это страны «коалиции» хотят добиться от России согласия на ввод около 50 тысяч миротворцев стран Европейского союза (ЕС) и НАТО на украинскую территорию. В частности, речь идет о размещении немногочисленных воинских подразделениях у линии разграничения, готовых вступить в бой в случае необходимости, а также в Киеве, Сумской, Днепропетровской и ряде других областей Украины.