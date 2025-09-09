Арестович* высмеял версию об ударе ракетой «Искандер» по зданию кабмина Украины

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*(внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) усомнился, что по зданию кабмина в Киеве был нанесен удар ракетой «Искандер», о чем заявляли власти и посол ЕС на территории республики. Отрывок его выступления публикует Telegram-канал «Политика страны».

© Скриншот

«При всем уважении к зданию кабмина, которое строили в конце 30-х, и метровым стенам, «Искандер», даже не разорвавшийся, развалил бы побольше», — заявил Арестович.

Кроме того, он усомнился, что ВС РФ вообще наносили удар по зданию.

Экс-депутат Рады рассказал о реакции киевлян на пожар в кабмине Украины

Экс-советник допустил, что соответствующими заявлениями власти Украины пытались создать «какой-то всплеск», но «никто не возбудился».

Накануне посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что Россия якобы ударила по зданию кабмина республики ракетой «Искандер». По ее словам, лишь потому, что «ракета не взорвалась», здание не было «уничтожено до основания».

Пожар в здании правительства Украины произошел в ночь на 7 сентября после массированной российской атаки. Украинский премьер Юлия Свириденко подтвердила факт повреждений и обвинила Москву в умышленной атаке здания кабмина.

Минобороны РФ официально не подтверждает свою причастность к пожару, заявляя, что удары наносились исключительно по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве.