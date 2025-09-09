Украинская сторона проигрывает в конфликте с Россией, так как США, европейские лидеры и Владимир Зеленский абсолютно оторваны от реальности. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, пишут «Аргументы и факты».

По его мнению, в настоящее время стало понятно, что «логически обоснованных шансов на выживание украинского государства нет».

«Именно такое положение дел сложилось на текущий момент, поскольку мы, особенно США, европейские лидеры и Зеленский, (…) полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине», — заметил он в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Подполковник армии США уверен, что Западу и Украине необходимо осознать бесперспективность борьбы с Россией.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил, что потери Украины в ближайшее время могут резко увеличиться из-за серьезных проблем на поле боя. Профессор также отметил, что главы государств и правительств европейских стран отказываются садиться за стол переговоров с Россией, несмотря на то, что прокси-война проиграна, и 69% украинцев выступают за немедленные переговоры для ее завершения.