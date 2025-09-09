Мадуро рассказал, почему США резко обострили ситуацию в регионе

Мадуро о действиях США в регионе: им нужны нефть, газ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT назвал истинные причины, почему Соединённые Штаты резко обострили ситуацию в регионе.
Глава латиноамериканского государства напомнил, что его страна обладает самыми большими в мире запасами нефти, которые теперь стали ещё больше благодаря новым технологиям добычи.
«У нас четвёртые по величине запасы газа, которые рассредоточены по всему Карибскому бассейну, вот почему они и послали туда свои корабли… Мы обладаем, возможно, самыми большими запасами золота в мире. И это ещё не всё! 30 млн га плодородной земли, вода», — добавил он, объясняя активизировавшиеся действия военных США в регионе.
В CNN ранее утверждали, что Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле.
До этого Мадуро объявил мобилизацию Боливарианской национальной милиции из-за угрозы США.