В ЕС прокомментировали истерику Залужного

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал заявления посла Украины в Британии Валерия Залужного из-за выступления российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Залужный назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. СМИ сообщали, что посол пытался обсудить этот вопрос с британскими властями и с Королевским оперным театром, однако его не стали слушать.

«Если она тебе не нравится, не смотри», — прокомментировал ситуацию Кошкович.

Украина обвинила лондонский театр в предательстве из-за шоу Нетребко

Напомним, что выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября. Ожидается, что она исполнит главную партию оперы «Тоска» на открытии сезона. Все билеты на представление уже раскуплены.