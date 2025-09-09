В ЕС прокомментировали истерику Залужного

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отреагировал на критику посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес российской оперной певицы Анны Нетребко.

В своей публикации в социальной сети X Кошкович прокомментировал ситуацию: «Если она тебе не нравится, не смотри».

Поводом для заявления стало возмущение Залужного разрешением на выступление Нетребко в Лондоне, которое он назвал предательством. Как сообщает Daily Mail, украинский дипломат пытался оспорить это решение через правительство Великобритании и Королевский оперный театр, но не получил поддержки.

Украина обвинила лондонский театр в предательстве из-за шоу Нетребко

