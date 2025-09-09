Геополитический аналитик из Центра по основным правам в Будапеште Золтан Кошкович заявил в социальной сети X о приближающемся крахе технократического либерализма во Франции и приходе к власти более радикальных политических сил.

По его мнению, отставка нынешнего правительства знаменует начало трансформации западной политической системы в сторону постмодернистских левых движений, основанных на идентичности.

Кошкович охарактеризовал этот процесс как "триумф Маркса, восставшего из могилы" и призвал каждого европейца к борьбе с этими силами. Аналитик предупредил, что новые политические тенденции представляют серьезную угрозу для традиционных европейских ценностей.

“Во Франции уходит в отставку очередное игрушечное правительство. Вы становитесь свидетелями мучительных агоний технократического либерализма на Западе", - написал Кошкович.

