Российский школьник попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» вновь решил внести в свою базу школьника. В этот раз в список попал 13-летний российский школьник.

Как сообщает РИА Новости, по версии украинского ресурса, школьник обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в незаконном проникновении на украинскую территорию.

По данным агентства, на сайте опубликованы персональные данные несовершеннолетнего.

Школьница из Луганска Фаина Савенкова ранее попросила вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть сайт «Миротворец».