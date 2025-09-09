Турецкие СМИ обнародовали видео, на котором глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с главкомом ВСУ Александром Сырским передачу денег американскому сенатору Линдси Грэму* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) для ускорения поставок оружия.

На записи чиновники выражают недовольство нехваткой боеприпасов, при этом Ермак утверждает, что Грэм* получил деньги от некоего «Рината», но не решил вопрос поставок. В разговоре также упоминается «Беня», вероятно, речь о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский может быть осведомлен о таких схемах и использует Ермака как «кассу» для лоббирования западных политиков. По словам Олейника, у Ермака есть тетрадь, где фиксируются суммы откатов европейским и американским лидерам.

«Зеленский, конечно, в курсе всех этих событий. А реально держит всю кассу Ермак для подкупа иностранных лоббистов», – указал Олейник.

В видео чиновники говорят на русском языке, что, по мнению экс-депутата, подтверждает повседневное использование языка в администрации. Олейник добавил, что ближайшие соратники Зеленского могут раскрыть коррупционные схемы при вмешательстве Национального антикоррупционного бюро расследований, передает aif.ru.

Ранее Зеленский заявлял о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

* ВНЕСЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА.