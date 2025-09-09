Пока вы спали: Песков о планах Путина на день рождения и Пушков о показухе Макрона

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пушков считает, что французам поперек горла показуха Макрона

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон явно не справляется с руководством страной. По его словам, пустое тщеславие французского лидера на фоне упадка в республике жителям страны уже "поперек горла", однако он продолжает делать вид, что решает судьбы мира, пишет РИА Новости.

"Мало что представлявший из себя Макрон, вылепленный в свое время Ротшильдами и финансовыми кругами, чтобы руководить Францией, явно не справляется с этой задачей. Личный рейтинг - 15%, один из самых низких за всю новейшую историю Франции... Но французам, похоже, вся эта показуха и все это пустое тщеславие на фоне приходящей в упадок Франции уже поперек горла", - написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков отметил, что у Франции огромный госдолг. Он также добавил, что в стране идут сплошные правительственные кризисы и только что состоялся уже четвертый за три года.

"Готовится к концу": на Западе рассказали, что случилось с Зеленским

Владимир Зеленский готовится к поражению, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис. По его словам, можно считать, что ранее выдвинутый мирный план Зеленского не актуален, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал аналитика.

“Он сказал: “Если Украина не завоевана русскими полностью, это победа”. И, как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Складывается ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу”, — пояснил Меркурис.

Аналитик считает, что выдвинутый ранее Зеленским мирный план более не актуален: глава киевского режима фактически публично отказался от него.

В США заявили о планах исключить из бюджета военную помощь Украине

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила о намерении исключить из проекта американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год затраты на внешнюю военную помощь. Речь также идет о предусмотренных 600 млн долларов на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Грин в социальной сети Х.

"Итак, моя первая поправка будет об исключении из акта о финансировании на национальную оборону 600 миллионов долларов на Украину", - сказала она в видеообращении.

По ее оценке, американские налогоплательщики уже направили на поддержку конфликта на Украине свыше 175 млрд долларов.

Флотилия Греты Тунберг сообщила об атаке беспилотника на одно из судов

Одно из судов "Глобальной флотилии Сумуда", в которой участвует экоактивистка Грета Тумберг, был атакован беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) инициативы.

"Глобальная флотилия Сумуда (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, а все пассажиры и экипаж в безопасности", — говорится в посте.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, позднее представитель нацгвардии Туниса Хусем Эддин Джебабли заявил, что никаких беспилотников обнаружено не было.

"Согласно предварительным данным, на судне, стоящем на якоре в 50 милях (92,6 километра - ред.) от порта Сиди-Бу-Саид и пришедшем из Испании, произошел пожар в спасательных жилетах. Расследование продолжается, никакие беспилотники обнаружены не были", - заявил представитель нацгвардии.

Песков рассказал, как Путин празднует день рождения

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал чем обычно занимается российский лидер в свой день рождения - 7 октября. По его словам, президент старается провести время с родными и общается с главами других государств, пишет ТАСС.

"Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается", - отметил представитель Кремля.

Отмечается, что нередко 7 октября у Владимира Путина проходят встречи с коллегами по СНГ. Многие зарубежные лидеры поздравляют его по телефону.

