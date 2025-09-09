Советник Трампа раскритиковал Маска из-за России

Старший советник президента США Питер Наварро раскритиковал миллиардера Илона Маска за то, что тот оправдывает закупки Индией российской нефти. Свое мнение чиновник высказал в связанной с Маском социальной сети Х.

Один из пользователей оставил пояснительную заметку под постом Наварро с критикой действий Нью-Дели. Пользователь отметил, что страны Европы тоже покупают российскую нефть, и даже сами США продолжают торговать с Москвой, покупая у нее, как минимум, уран и удобрения.

«Ух ты. Илон Маск допускает пропаганду в посты людей. Эта дерьмовая заметка ниже как раз об этом. Чушь. Индия покупает российскую нефть исключительно для наживы. Она не покупала ее до того, как Россия вторглась на Украину», — написал Наварро.

Советник Трампа резко высказался о БРИКС

Ранее Наварро заявил, что ни одна из стран БРИКС не сможет выжить без торговли с США. Чиновник также выразил уверенность в том, что страны БРИКС не смогут долго оставаться единым объединением, поскольку все они на самом деле «ненавидят и желают убить друг друга».