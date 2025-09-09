В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к поражению в конфликте с Россией, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Таким образом эксперт прокомментировал заявление Зеленского о том, что если Украина не завоевана полностью, то это победа.

«Как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Возникает ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу», — отметил он.

Меркурис добавил, что предложенный украинским лидером мирный план потерял свою актуальность, поскольку Зеленский фактически публично отказался от него.

Ранее Зеленский назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий. По его словам, Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Украины, и именно такой исход бы стал победой для российского президента Владимира Путина.