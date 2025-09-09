В США после скандала закрыли сбор средств на адвоката для убийцы украинки

Краудфандинговая платформа GoFundMe закрыла сбор средств на адвоката для Декарлоса Брауна-младшего — убийцы украинской беженки Ирины Заруцкой. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Как писалось на странице сбора, преступник является «такой же жертвой», как и Заруцкая. Один из участников сбора средств выразил мнение, что помощь убийце поможет «борьбе с расизмом и предвзятостью по отношению к нашему народу».

В интернете разразился скандал — пользователи не могли поверить, что нашлись люди, которые «жертвовали этому монстру», прикрываясь расой. Впоследствии платформа удалила сбор. На адвоката для убийцы украинки удалось собрать 75 тысяч долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил в убийстве украинской беженки представителей американской Демократической партии.