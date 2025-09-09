Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воспользовался своим креслом и положением, чтобы получить выгодные международные связи и использовать их ради заключения бизнес-сделок после своего ухода в 2022 году. Об этом говорится в новом большом материале, выпущенном газетой The Guardian.

© Лента.ру

Информация появилась по результатам нескольких утечек с электронными письмами, счетами и деловыми контактами. В «Досье Бориса» указывается, что Джонсон лоббировал интересы частных структур у высокопоставленных иностранных чиновников.

По данным издания, экс-премьер получил более 200 000 фунтов стерлингов после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, хотя сам заявлял, что ему не платили. В министерском кресле Джонсон также мог совмещать финансирование из госбюджета и частные коммерческие интересы, а это противоречит предназначению выделяемых экс-премьерам средств публичной службы.

Премьер-министр Великобритании едва не погубил королеву Елизавету II

Ранее Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров России и Украины в 2022 году. По его словам, он хотел продемонстрировать видимую поддержку в урегулирования конфликта. Кроме того, он сказал, что люди по-разному могут относиться к срыву стамбульских договоренностей и решению президента Украины Владимира Зеленского продолжить участие в конфликте.