Великобритания признала действия Израиля в Газе ужасающими, но не геноцидом

Правительство Великобритании официально заключило, что действия Израиля в секторе Газа не подпадают под определение геноцида. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на письмо бывшего главы МИД Дэвида Лэмми, направленное председателю комитета по международному развитию Саре Чемпион.

© Московский Комсомолец

В документе, отправленном до перехода Лэмми на должность вице-премьера 5 сентября, поясняется, что для квалификации событий как геноцида требуется доказать наличие конкретного намерения уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Британское правительство не нашло свидетельств такого умысла в действиях Израиля.

Израиль перечислил пять условий прекращения боевых действий в секторе Газа

При этом в письме подчеркивается, что, несмотря на данный вывод, Лондон считает последствия военных операций в Газе "совершенно ужасающими" из-за значительного числа жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, а также масштабных разрушений. Лэмми призвал Израиль принять дополнительные меры для предотвращения страданий жителей Газы и облегчения гуманитарной ситуации.

Ранее Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе.