На Западе заявили об ответе Путина Трампу на провокацию с истребителями на Аляске

Российский президент Владимир Путин не удивился пролету бомбардировщиков B-2 Spirit над военной базой, где прошла его встреча с главой США Дональдом Трампом. Об этом пишет журнал The National Interest.

«На саммите на Аляске Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, это совпало с выходом Путина из самолета и рукопожатием двух лидеров. Путин лишь ухмыльнулся, наблюдая за зрелищем», — говорится в сообщении.

В материале упоминается, что российская подводная лодка проекта «Ясень» смогла подойти близко к американскому атомному авианосцу «Джеральд Р. Форд» в ходе недавней операции НАТО по поиску субмарины у норвежских берегов.

Как уточняется, Москва уведомила Штаты и Брюссель, что российская сторона не обеспокоена присутствием авианосца. Этот шаг рассматривается как ответ на пролет бомбардировщика B-2 Spirit над Аляской.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп после разговора с лидерами ЕС опубликовал фотографию с российским коллегой Владимиром Путиным, сделанную на саммите на Аляске.

В августе президенты России и США встретились на Аляске и провели почти трехчасовые переговоры. По итогам саммита главы государств заявили о прогрессе и назвали диалог позитивным.